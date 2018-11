VALMADRERA – Frana a Valmadrera, nella frazione Parè, intorno alle 12.30 di oggi, martedì 6 novembre.

Le piogge abbondanti degli ultimi giorni stanno facendo sentire i loro effetti: dopo gli smottamenti lungo la Sp 72 tra Varenna e Bellano che hanno portato alla chiusura della strada, un nuovo distaccamento è avvenuto a Valmadrera dove i massi hanno sepolto un’auto parcheggiata lungo la strada che costeggia il lago, nei pressi dall’Hotel Terrazzo.

La strada al momento è stata chiusa poiché sbarrata dai detriti. Fortunatamente sulla macchina, di proprietà di una signora che abita nella zona, non c’era nessuno e non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Valmadrera.

I tecnici stanno lavorando per liberare la via dai detriti, coadiuvati da una ruspa. Quindi l’area della frana verrà messa in sicurezza con particolare attenzione alla parte di muro rimasta in piedi che verrò ‘fissata’ con dei blocchi di cemento.

Si conta di poter riaprire la strada in serata.