VALMADRERA – Soccorso Alpino in azione domenica mattina in via San Martino a Valmadrera.

L’allarme è scattato poco prima delle 11 a causa di un escursionista infortunato sul sentiero delle Vasche. Sul posto si sono portati i tecnici del Cnsas e i pompieri di Valmadrera: le operazioni di recupero del ferito sono ancora in corso.

Poco dopo le 11.30 sempre in via San Martino i soccorsi si sono resi necessari per una persona che avrebbe accusato un malore. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa poi rientrata in ospedale in codice verde.