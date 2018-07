VALMADRERA – Avrebbe perso il controllo della propria auto, una Fiat Seicento, finendo per schiantarsi contro il basamento in cemento di un cancello in via Manzoni a Valmadrera.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato, alle 15.50 circa; vittima del sinistro una donna di 78 anni, la quale, per cause ancora da stabilire, stava scendendo da via Leopardi con l’auto che ha proseguito la corsa attraversando via Manzoni per poi schiantandosi sul lato opposto.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’ambulanza di Lariosoccorso giunta sul posto. Il personale sanitario ha estratto la donna dall’abitacolo, immobilizzandola su una barella per poi trasportarla in codice giallo all’ospedale. Sul luogo dell’incidente anche una squadra di Vigili del Fuoco e due pattuglia della Polizia Locale.