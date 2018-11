VALMADRERA – Incidente a Valmadrera, in via 25 Aprile, tra due auto, alle 14 circa di oggi, domenica. I due mezzi si sono scontrati violentemente. Stando alle informazioni raccolte non ci sarebbero feriti gravi con due persone coinvolte, una donna di 35 anni e un uomo di 31, entrambi giudicati in codice verde.

Sul posto insieme al’ambulanza è giunta una pattuglia della Polizia Locale per effettuare i rilievi, quindi al soccorso stradale Lanfranchi il compito di spostare i mezzi incidentati dalla carreggiata.