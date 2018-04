VALMADRERA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica, in via Giovanni Pascoli a Valmadrera. Due auto, una Ford nera e un’Audi grigia si sono scontrate frontalmente in prossimità di una curva. E’ successo poco dopo le 15.

L’Audi, guidata da un uomo, saliva da via Pascoli mentre la Ford, con a bordo tre persone, scendeva. All’altezza della curva lo scontro tra i due mezzi. Sul posto si sono portate due ambulanza e un’automedica che hanno provveduto a trasportare in ospedale gli occupanti della Ford.

Ad avere le conseguenze più serie una donna di 62 anni, da quanto appreso alla guida dell’auto, che nell’impatto avrebbe riportato un trauma alla testa. E’ stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Con lei a bordo la figlia di 33 anni e un uomo di 45, trasportati in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso. Illeso l’automobilista alla guida dell’Audi.

Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.