L’assessore Giampiero Tentori spiega i motivi della chiusura prolungata della provinciale della Rocca, tra Valmadrera e Malgrate dopo la caduta sul terreno privato che sovrasta la strada, in seguito al maltempo della scorsa settimana.

Ai proprietari sono stati dati 10 giorni per intervenire, a partire da martedì’ scorso e con scadenza questo venerdì. “Non sarà sufficiente liberare la strada dalle piante cadute, ma è assolutamente necessario mettere in sicurezza l’intera area sovrastante, verificando con agronomi se le rimanenti piante sono ben ancorate al terreno e chiedendo una perizia geologica affinché si possa escludere il rischio di caduta sassi” ricorda l’assessore.

“Quando avremo queste perizie potremo riaprire la strada della Rocca – ribadisce l’assessore Tentori – Anche se invece dei privati fossimo intervenuti direttamente come Comune, tra rimozione e perizie difficilmente avremmo impiegato meno di dieci giorni, periodo dettato soprattutto dalla necessità di garantire la sicurezza. Credo che la vita delle persone sia più importante di qualche chilometro in più da fare per raggiungere Lecco e di qualche coda al semaforo di via Roma.”