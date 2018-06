TREMENICO – E’ chiusa al traffico la strada provinciale 67 della Valvarrone per una grossa frana caduta tra l’abitato di Avano e Pagnona, più precisamente tra il paese di Pagnona e la strada che porta all’Alpe Gallino.

Tra i primi ad essere stati avvisati dell’ingente distacco, poco dopo le 14 di oggi, domenica 3 giugno, l’ex sindaco di Tremenico Flavio Cipelli: “Anche se a seguito della fusione dei comuni della Valvarrone non sono più sindaco, sono stato comunque avvisato ed essendo in zona mi sono subito attivato. Si tratta di una zona soggetta a frane, ne sono avvenute anche negli anni scorsi, fortunatamente anche questa volta la scarica di massi non ha investito né persone né auto e nessuno si è fatto male”.

Sul posto, dall’altro versante della frana, è giunta anche il sindaco di Pagnona Maria Cristina Coppo per verificare la situazione. “Attualmente è impossibile passare – ha riferito Cipelli – la carreggiata è ostruita da grossi massi e detriti, inoltre la scarica ha divelto in parte le ringhiere di protezione poste a lato della strada. Abbiamo provveduto subito ad avvertire i tecnici della Provincia di Lecco che, da quanto so, domani effettueranno un sopralluogo e decideranno in che modo intervenire”.

Tra coloro che hanno subito i maggiori disagi alcuni abitanti di Pagnona che si trovavano all’Alpe Gallino e per tornare a casa, invece della manciata di chilometri che li separava dal paese, sono stati costretti a farne qualche decina scendendo a Dervio e risalendo da Bellano e poi Taceno.