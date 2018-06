CALOLZIOCORTE – “A fronte di un danneggiamento irreparabile provocato da ignoti, il quadro raffigurante San Girolamo Emiliani è stato tolto”.

Il cartello è stato apposto sulla cappellina votiva dedicata a San Girolamo Emiliani presente nel nucleo vecchio della frazione di Rossino, accanto al lavatoio. Nella nicchia, al posto dell’opera dedicata al Santo, campeggia il triste messaggio.

La foto è stata pubblicata sul gruppo Facebook “Sei di Calolzio se…” e non sono tardati ad arrivare i commenti indignati dei cittadini che condannano l’atto. Sempre dai commenti del popolo dei social si evince che quella zona non è nuova alle incursioni dei vandali. Da terra, infatti, più volte sono stati levati i cubetti in porfido della strada e sono stati gettati nel lavatoio.

La gente chiede più controlli e l’istallazione di telecamere di sorveglianza in modo da evitare il ripetersi di queste bravate.