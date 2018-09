VARENNA – Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di domenica a Varenna, in via del Castellano, per soccorrere una donna di 73 anni.

Stando a quanto appreso, l’anziana stava compiendo un’escursione non molto lontano dal Castello di Vezio quando sarebbe caduta infortunandosi una caviglia.

In suo aiuto si sono mossi i pompieri che hanno provveduto al recupero dell’infortunata, poi trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.