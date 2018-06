VARENNA – Viaggiavano lungo la provinciale sul lago i due giovanissimi che si sono ribaltati a bordo di una jeep all’altezza di Fiumelatte. E’ successo domenica in serata, poco dopo le 21.

I due ragazzi, 18 e 17 anni, finiti a testa all’aria, sono usciti autonomamente dal mezzo finito a sono stati soccorsi dagli uomini del 118 e dal personale del soccorso giunto in ambulanza. Anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti in ausilio ai sanitari e per le operazioni di rimozione del mezzo dalla carreggiata stradale.

I giovani sono stati trasferiti uno all’ospedale di Lecco e l’altro all’ospedale di Menaggio. (Foto: Silvio Sandonini)