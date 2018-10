LECCO – Grave incidente quello che si è registrato intorno alle 12.30 di oggi, giovedì, lungo la vecchia Lecco – Ballabio poco prima della cosiddetta “curva delle angurie”.

Due auto di grossa cilindrata, che viaggiavano in direzione opposte lungo la strada che collega il capoluogo di provincia alla Valsassina, si sono scontrate frontalmente.

Stando alle prime informazioni sarebbero tre le persone coinvolte nel sinistro, una delle quali sembrerebbe in condizioni più serie tant’è che, insieme a due ambulanze e all’automedica, a Ballabio è atterrato anche l’elisoccorso decollato da Como. Tra gli automobilisti soccorsi ci sono una donna di 48 anni e una giovane di 23 anni. Nessuno dei coinvolti, fortunatamente, parrebbe in pericolo di vita.

I feriti sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo. Sul posto stanno intervenendo anche i Vigli del Fuoco, la Polizia e la Polizia Locale. Bloccata la viabilità lungo la vecchia Lecco – Ballabio in attesa che si concludano le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.