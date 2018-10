LECCO – Il vento forte di martedì sta costringendo i Vigili del Fuoco a diversi interventi. Il più importante, segnalato nel primo pomeriggio, è l’incendio che si è sviluppato in Alto Lago in un’area boschiva tra Vendrogno e Casargo.

Al momento stanno intervenendo delle squadre inviate sul posto dalle stazioni di Bellano e Lecco. Secondo le prime informazioni, il rogo parrebbe contenuto ma le raffiche di vento non aiutano il lavoro dei pompieri.

Ad Abbadia un surfista in difficoltà è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e soccorso sulla spiaggia del personale sanitario giunto in ambulanza. Si tratta di un 53enne e non ha necessitato del trasporto in ospedale.

Nel capoluogo manzoniano, invece, l’autoscala dei pompieri è dovuta intervenire per un tetto di un’abitazione di via dell’Isola danneggiato dal vento.