VERCURAGO – Alcuni calcinacci sono caduti dal balcone di un palazzo sfondando il parabrezza di un’auto regolarmente parcheggiata negli stalli di sosta situati davanti ad alcuni negozi del centro paese, a due passi dal municipio.

E’ successo a Vercurago, in via Roma, fortunatamente il distacco di materiale non hanno colpito persone ma, dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco effettuato nella serata di ieri (16 agosto), il sindaco ha emesso una ordinanza “contingibile e urgente per la tutela dell’incolumità pubblica”.

Il distacco è avvenuto dal balcone posto all’ultimo piano del civico 71, per motivi di sicurezza il sindaco ha ordinato il divieto di sosta nel parcheggio pubblico a fronte dei civici 71 e 79 di via Roma, oltre al divieto di stazionare su tutti i balconi degli immobili giudicati compromessi. I Vigili del Fuoco, infatti, hanno riscontrato anche in altri balconi lesioni tali da pregiudicarne la stabilità, perciò al fine di evitare ulteriori pericoli per la circolazione pedonale e la sosta dei veicoli, hanno comunicato l’urgente necessità del provvedimento in vigore fino alla messa in sicurezza delle balconate non sicure.

Vietato, oltre alla sosta, anche il transito pedonale lungo tutto il passaggio compreso dal civico 71 fino all’85.