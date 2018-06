VERCURAGO – Pare sia stato il problema elettrico ad una lavatrice a causare la coltre di fumo che, nel pomeriggio di martedì, si è diffusa da un appartamento alle scale di un condominio affacciato a via Roma, nel comune di Vercurago.

Sarebbero stati alcuni residenti a dare l’allarme, avvisando i Vigili del Fuoco che sono intervenuti con due mezzi giunti dalla caserma di Lecco. I pompieri hanno localizzato l’abitazione dove si sprigionava il fumo e l’hanno raggiunto attraverso l’autoscala.

Due persone sono state soccorse dal personale della Croce Rossa per una lieve intossicazione e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Locale per dirigere la viabilità.