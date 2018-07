VERCURAGO – Il consigliere comunale di Vercurago Michele Meoli ha presentato giovedì 5 luglio 2018 – presso la biblioteca cittadina – la nuova iniziativa che animerà il piccolo comune lecchese: la Notte sul lago.

“Abbiamo sempre creduto nelle associazioni che animano la nostra città. Tre anni fa, grazie all’aiuto di Don Roberto Trussardi, siamo riusciti a creare la ‘Camminata gastronomica del cuore’, un percorso che ha avuto un ottimo successo i primi due anni ed è stato penalizzato un anno fa, a causa delle condizioni meteo avverse. Quest’anno abbiamo quindi deciso di fare qualcosa di diverso e di valorizzare uno dei punti di forza della nostra bella cittadina, il lungolago.”

Con questa idea è nato il progetto Notte sul lago. “L’idea è quella di creare una nostra “notte bianca”, con lo scopo di stare insieme e fare festa. I temi principali saranno tre: food, musica e spettacoli. La serata partirà alle ore 18 del 14 luglio e andrà avanti fino a notte fonda. Ci saranno laboratori per bambini, artisti di strada, bancarelle di street food e tanta musica.”

Prima di chiudere, il consigliere Meoli ci tiene a ringraziare “le associazioni che si sono fatte in quattro per organizzare tutto. Il Comune ha supportato l’iniziativa, ma il progetto è nato ‘dal basso’ e per questo ha ancora più valore.”