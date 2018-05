LECCO – E’ stato trovato a terra, i soccorsi allertati sono intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica ma per lui non c’è stato nulla da fare: a perdere la vita è un 65enne, il fatto è accaduto questa mattina, giovedì, in via Filanda, in una palazzina sanitaria nelle vicinanze dell’ospedale

Poche le informazioni disponibili al momento, a quanto sembra l’uomo, un paziente della struttura, sarebbe stato vittima di una fatale caduta da una finestra al secondo piano dell’edificio. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri per chiarire l’accaduto. Non è chiaro al momento se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.