LECCO – Ha perso il controllo della propria auto, finendo contro muro e cancello di un’abitazione per poi ribaltarsi: è successo questa notte, intorno all’una e trenta, in via Gorizia a Lecco.

Soccorso un 24enne, trasportato in codice giallo all’ospedale di Lecco dall’ambulanza della Croce Rossa. I vigili del fuoco hanno assistito i sanitari nelle operazioni di soccorso. Impressionanti i danni riportati dalla vettura, recuperata da un mezzo del soccorso stradale Lanfranchi. Sul posto i carabinieri per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica del sinistro.