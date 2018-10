LECCO – Proseguono gli interventi in città per ripristinare la viabilità sulle strade e riparare i danni causati dall’ondata di maltempo.

Via Azzone Visconti martedì è rimasta chiusa dopo il crollo di una gru da cantiere che si è adagiata contro un palazzo, piombando con il suo braccio metallico nella corte interna dell’immobile, danneggiando un auto posteggiata e parte del tetto.

IL VIDEO

Per rimuoverla è stato necessario smontare l’immensa struttura e sollevarne i pesanti pezzi con altri due potenti elevatori per caricarli sul rimorchio di un camion.

Anche via Ghislanzoni, in prossimità del Politecnico, è stata chiusa fino al primo pomeriggio per consentire la rimozione degli arbusti finiti a terra per il forte vento. Riaperta anche via Garabuso dove un albero era crollato sulla strada.