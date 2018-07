COLICO – Un improvviso acquazzone, grandine e forti raffiche di vento: il maltempo ha fatto capolino sull’Alto Lago nel pomeriggio di martedì come ben immortalato nel video realizzato dal fotografo Silvio Sandonini.

Non ci sono notizie di disagi legati al meteo, se non un piccolo allagamento che si è registrato sulla via per il lungolago di Colico, mentre sul lago è scattato l’allarme per un surfista in difficoltà che fortunatamente è riuscito a ritrovare la riva in autonomia.