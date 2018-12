LECCO – Intervento poco prima delle 19 di questa sera, giovedì, da parte dei Vigili del Fuoco di Lecco in via Marco d’Oggiono.

L’intervento di soccorso è stato richiesto per un principio di incendio che si sarebbe sviluppato in un appartamento posto al quarto piano di un condominio.

Ancora non chiare le cause del principio di incendio che è stato subito domato grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Stando alle informazioni raccolte sul posto non dovrebbero esserci feriti.