LECCO – E’ finita con lei all’ospedale e lui accompagnato in questura, la violenta lite tra due stranieri a Maggianico.

Gli agenti delle Volanti sono dovuti intervenire intorno alle 14.30 di lunedì, insieme ad un ambulanza dei Volontari di Calolzio a seguito della segnalazione di una rissa, in via Gomes, nella zona tra la stazione e il parco comunale.

Si è trattato del litigio di una coppia di origine nigeriana finito in violenza. La ragazza, 22 anni, è stata trasportata all’ospedale di Erba in codice giallo. Gli agenti hanno portato in questura l’uomo per procedere a identificazione. Secondo quanto emerso, i due non risiederebbero a Lecco ma in provincia di Novara.