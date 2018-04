CAMPIONE D’ITALIA – Poco dopo l’una di notte tra giovedì e venerdì il Nucleo Carabinieri di Campione d’Italia è intervenuto a seguito di una richiesta da parte di un genitore residente nell’exclave, il quale denunciava l’ennesimo episodio di violenza domestica da parte del figlio 27enne.

Il soggetto, già ben noto, negli ultimi giorni aveva sfogato comportamenti aggressivi nei confronti del genitore, con conseguente intervento dei militari dell’Arma.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato il giovane in stato di agitazione che, nonostante la presenza dei militari, continuava ad aggredire con minacce verbali e fisiche il padre. Nel tentativo di riportarlo alla calma un militare è stato colpito con uno schiaffo al volto. Il giovane è stato quindi bloccato e tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale: ora si trova in carcere a Como in regime di custodia cautelare ed in attesa dell’udienza programmata per il 11 maggio 2018.