LIERNA – Partiti nel pomeriggio da Milano e arrivati in treno nella zona di Varenna, due ragazzi di 21 anni residenti nel capoluogo lombardo, maschio e femmina, si sono incamminati lungo il Sentiero del Viandante.

Sembra avessero intenzione di dormire all’aperto ma si sono persi e il freddo della notte li ha spinti a telefonare per chiedere aiuto. I soccorsi si sono attivati subito – la chiamata è giunta intorno all’una di notte – con la stazione di Valsassina e Valvarrone del soccorso alpino e i vigili del fuoco di Bellano.

I due giovani però non sapevano dare indicazioni sul luogo in cui si trovavano e dopo un paio di contatti telefonici la batteria si è scaricata e non erano più raggiungibili. Grazie a una stretta collaborazione tra Cnsas e vigili del fuoco, i ragazzi sono stati ritrovati verso le 5 di oggi, giovedì 3 gennaio, a 800 metri di quota, nel comune di Lierna.

Avevano preso il Sentiero del Viandante in direzione Ortanella. Erano infreddoliti, hanno rischiato una forte ipotermia ma erano comunque illesi. Sono stati accompagnati a valle per il rientro in autonomia.