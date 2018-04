LECCO – Gli studenti del Liceo Leopardi in occasione del centenario della I G.M. invitano ad un incontro pubblico a ingresso libero dal titolo “1918-2018: Guerra e pace” che si terrà mercoledì 11 aprile alle ore 21 in sala don Ticozzi a Lecco (via Ongania 4).

I ragazzi dialogheranno con Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, in un quadro suggestivo grazie alla partecipazione del Coro Grigna che eseguirà alcuni storici canti per rivivere le emozioni legate a questo momento storico: il saluto dei cari, la vita al fronte, la paura della morte, la nostalgia di casa e la speranza del ritorno.

Gli studenti presenteranno inoltre un percorso fatto di video, canti, foto e testimonianze per riflettere insieme a Vittadini, a cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, sul significato che ha la pace oggi, o meglio la “guerra mondiale a pezzi” come la definisce papa Francesco.

“Una serata che è nata tra i banchi di scuola durante un’ora di lezione- spiega la docente di Storia Laura Bellelli– Alcuni studenti, a partire dallo studio del primo conflitto mondiale, si sono interrogati sulla situazione attuale in Europa. Un esempio significativo di come lo studio della Storia non sia una rievocazione di un passato avulso dal presente, ma una strada per comprendere il mondo di oggi”.