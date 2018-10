BELLANO – Importante novità nel già ricco programma di iniziative a sfondo culturale del bellanese. Partirà infatti martedì 23 ottobre la prima delle 8 serate divulgative facenti parte della rassegna “Di Martedì”, una serie di incontri che, una volta al mese, chiaramente di martedì, toccheranno diverse materie del conoscere, dalla letteratura alla filosofia, dall’astronomia alla musica..

La rassegna è presentata dal sindaco di Bellano Antonio Rusconi: “I relatori, che ringraziamo per aver aderito a questo bel progetto culturale, ci faranno scoprire o riscoprire alcuni temi di sicuro interesse, come le comete di natale e le origini dell’Orrido, le figure di Beethoven e Hannah Arendt, le commedie all’italiana degli anni Sessanta e gli artisti di 100 anni fa”.

Le serate, ad ingresso libero, si svolgeranno nella nuova sala civica appena resa fruibile in via Marinai d’Italia (ex circolo lavoratori – bocciodromo) ed avranno durata di circa 1 ora, con inizio alle ore 20.45;

“Ogni serata conterrà qualcosa di interattivo, un accompagnamento con proiezioni, di filmati o slides, così da poter rendere più viva e coinvolgente la presentazione. Crediamo che spaziando in diversi ambiti dell’arte e della conoscenza i partecipanti possano portare a casa una grande ricchezza in seguito a questi incontri”.

Di seguito il programma:

23 Ottobre 2018

parliamo di: LETTERATURA

Il Gruppo di Lettura

Esperienze di lettura condivisa

Relatori:

prof.ssa Adriana Monaca

Calogero Barranco

___________

13 Novembre 2018

parliamo di: FILOSOFIA

Hans Jonas – Peso e benedizione della mortalità

un saggio di bioetica medica

Relatore:

prof.ssa Maria Luisa Montagna

___________

11 Dicembre 2018

parliamo di: ASTRONOMIA

Le comete di natale

sorprese sopra l’albero

Relatore:

dott.ssa Laura Proserpio –

gruppo Deepspace – planetario di Lecco

___________

15 Gennaio 2019

parliamo di: MUSICA

Beethoven si presenta

attraverso le sue composizioni (con ascolti al pianoforte)

Relatore: prof. Michele Santomassimo

___________

12 Febbraio 2019

parliamo di: SCIENZE

Alle origini dell’Orrido

il territorio di Bellano all’epoca della glaciazione wurmiana

Relatore: prof. Giovanni Rossi

___________

12 Marzo 2019

parliamo di: STORIA

Hannah Arendt

La Banalità del male

Relatore:

prof. Michele Donnanno

___________

9 Aprile 2019

parliamo di: CINEMA

Commedia all’Italiana

Il periodo d’oro – anni Sessanta e Settanta

Relatore:

prof. Massimo Ferrari

___________

7 Maggio 2019

parliamo di: ARTE

100 anni fa

Gli artisti tra 1917 e 1937

Relatore:

prof.ssa Laura Polo