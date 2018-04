MANDELLO – Giovedì 21 giugno sarà una giornata speciale per gli amanti della musica. In tutto il mondo si celebrerà questa fantastica forma d’arte, dando spazio ad infinite rappresentazioni e concerti in tutte le piazze, corti, bar e vicoli.

Anche Mandello del Lario si unirà a questa grande festa che, nella sola Italia, lo scorso anno ha contato 9mila eventi e 33mila artisti coinvolti. Quest’anno per Mandello sarà il 2° anno di adesione a quest’evento mondiale nato in Francia nel 1982, grazie al Ministero della Cultura, che coinvolse musicisti dilettanti e professionisti i quali invasero le strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei.

Grazie all’idea dell’Assessore alla Cultura Luca Picariello e la collaborazione con l’Associazione Promozione Sociale Concertando e al Punto Giovani, il 21 giugno si ripeterà questo grande evento tra le vie mandellesi.

“Dopo il successo dello scorso anno” commenta Picariello “ci teniamo a riproporre questo evento, quest’anno non sarà solo una iniziativa comunale ma sarà frutto di una importante collaborazione con l’Associazione Concertando e il Punto Giovani di Mandello del Lario. Ritengo che lo spirito che alimenta questa festa possa essere il motore che manterrà vivo questo evento nei prossimi anni”

L’evento è nato, e sempre sarà, come un grande tributo alla Musica rivolto a tutti, grandi e piccini, con voglia di scoprire in un’unica serata diversi generi musicali, vivendo la magia della musica live in più spazi cittadini, nel segno della gratuità e della partecipazione.

L’obiettivo è riempire di note musicali le vie del paese e far vivere a tutti lo spirito dell’evento. Giuseppe Martinelli, coorganizzatore e presidente dell’Associazione Concertando, vive con entusiasmo lo sviluppo dell’evento:

“Ho conosciuto e vissuto questa grande festa per la prima volta in Francia, suo paese natale. Li ho potuto sentire personalmente l’energia tra chi si esprime e chi ascolta creando un’atmosfera unica, sorta in un evento in cui la musica è la festeggiata di un evento mondiale”.

Trascorsi i primi mesi di riunioni e decisione gli organizzatori stanno procedendo al coinvolgimento degli artisti, dei volontari e dei commercianti così da strutturare al meglio l’evento e procedere, verso fine maggio, alla fase di promozione dell’iniziativa.

Chiunque volesse candidarsi come musicista, oppure come commerciante o come volontario, basta che si iscriva utilizzando l’apposito modulo online disponibile sul sito (qui il link) entro domenica 13 maggio.

“Ringrazio Martinelli e l’assessore Picariello per aver coinvolto il Punto Giovani in questa iniziativa. È una ottima occasione per far vivere ai ragazzi del territorio una esperienza stimolante ed appagante, partecipando attivamente ad un evento il cui scopo è quello di riunire, mandellesi e non, tra le vie e le piazze per festeggiare insieme la Musica” commenta Luca Vaghi operatore del Punto Giovani mandellese.

La Festa della Musica sarà un’ottima occasione per il volontariato di Concertando, per conoscere realtà musicali locali dando la possibilità a chi si esibirà sul main stage di avere una registrazione in digitale su tracce separate.

Mentre il Punto Giovani sta organizzando le riprese di un videoclip con i giovani del territorio, coinvolgendo anche gli amanti della fotografia che potranno dare il proprio contributo all’iniziativa. Chiunque volesse contribuire e partecipare all’organizzazione può aderire compilando il format dal sito dell’evento.