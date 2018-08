VARENNA – “Toc Toc…posso entrare nella tua fantasia?” così si intitola la 48° edizione del Premio Internazionale Varenna “Pierantonio Cavalli” per pittori Naïf con cerimonia di inaugurazione presso la Chiesa di Santa Marta sabato 18, alle 19.

Giunta alla 48^ edizione la mostra ha visto il susseguirsi di pittori provenienti da tutto il mondo che ogni anno accolgono l’invito a partecipare alla rassegna pittorica con le loro coloratissime opere.

Una mostra che appassiona grandi e piccini e che consente di viaggiare con il pensiero e la fantasia verso confini e mondi nuovi.

Il titolo di quest’anno rappresenta anche un invito per ogni visitatore ad accedere alla fantasia dei pittori naïf, a cogliere i segreti di questi pittori che con occhi nuovi e diversi guardano la realtà e la ripropongono a noi con nuove forme e colori permettendoci di emozionarci, di prenderci il giusto tempo per ammirare ciò che ci concorda, rallentando tempo e frenesia, e di stupirci di fronte alla loro sensibilità in grado di regalarci nuove prospettive e nuovi punti di vista.

E sicuramente Varenna con le sue variopinte case, le sue Ville contornate da lussureggianti giardini, le sue contrade ben si presta ad essere racchiusa in scatti fotografici e schizzi d’autore accogliendo una mostra pittorica di importanza internazionale. La mostra è aperta tutti i giorni ad ingresso libero.

Durante la mostra sarà inoltre possibile ammirare lo spazio espositivo della Chiesa Santa Marta, oratorio risalente al 1600, al cui interno si trovano importanti tele ad olio opere del ‘600 raffiguranti la Via Crucis di scuola valtellinese.

Orari di apertura fino al 09 settembre: lunedì – venerdì dalle 17.00 alle 22.00

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 22.00