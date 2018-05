MONZA – Nel ventesimo anniversario della scomparsa, l’Amministrazione comunale dedica una mostra antologica al pittore concittadino Dino Levati (Monza 1923 – 1998), uno degli artisti più raffinati e rappresentativi della scena artistica monzese del secolo scorso.

In mostra una ricca selezione di opere realizzate in un arco di tempo che va dal 1940 al 1990, che mettono in luce il percorso artistico di Levati, rilevandone la qualità e la raffinatezza.

Nei suoi quadri, Levati non lasciava niente al caso. Dai paesaggi ai ritratti, dai nudi alle nature morte, la ricerca artistica era tutta rivolta alla scoperta di nuovi mezzi espressivi e al consolidamento di una nuova dimensione. Grazie a un’inventiva sempre rinnovata, a una spiccata vena fantastica e una forte sensibilità cromatica, la sua pittura era moderna, ricercata e raffinata, essenziale e asciutta nelle forme, ma mai arida.

L’Assessore alla Cultura, Massimiliano Longo, commenta: “La mostra allestita in Galleria Civica conferma il grande interesse verso gli artisti cittadini che hanno saputo lasciare un segno nella nostra città, ma non solo, affermandosi anche sul territorio nazionale. I visitatori potranno ammirare un consistente nucleo di opere in cui emergono le doti artistiche e la padronanza tecnica del pittore. Un’occasione per la città di riappropriarsi dell’immaginario semplice, ma al tempo stesso evocativo ed emozionale, dell’artista”.