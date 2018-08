LECCO – Per il mese di settembre il Planetario civico di Lecco organizza due campus per bambini: il campus di astronomia di secondo livello, che si terrà da lunedì 3 a venerdì 7 settembre dalle 9 alle 12 e si concluderà con la serata finale sabato 8 dalle 21, una settimana per continuare a scoprire le meraviglie del cielo con nuovi approfondimenti, proiezioni, laboratori, osservazioni e momenti di divertimento, e il campus autunnale di secondo livello, organizzato per tre sabati di settembre (15, 22, 29) e due di ottobre (13 e 20), ovvero cinque mattine, dalle 9 alle 12, nelle immensità del cosmo e serata finale, sabato 20 ottobre alle 21, da vivere insieme ai genitori.

Per avere maggiori informazioni è necessario prendere contatti con il gruppo astrofili Deep Space al numero 328 8985316.

Numerose sono parallelamente le tradizionali iniziative pensate da gruppo Deep Space per grandi e piccini, ovvero le proiezioni in cupola, che accompagneranno il pubblico verso l’arrivo dell’autunno: venerdì 7 settembre alle 21 “Il cielo di settembre”, e tutte le domeniche di settembre alle ore 16, il 9 “Le stelle di fine estate”, il 16 “Il firmamento dell’equinozio d’autunno”, il 23 “Via Lattea, il fiume delle meraviglie” e il 30 “Le prime stelle d’autunno”.

Venerdì 14 settembre è in programma l’open day, rivolto agli insegnanti e operatori delle scuole e pensato per illustrare loro le proposte didattiche per la scuola media e superiore alle 15 e dell’infanzia e primaria alle 16. la partecipazione è gratuita, con conferma della presenza ai recapiti del Planetario. Sempre venerdì alle 21 si terrà una serata di osservazione astronomica con i telescopi dal piazzale di partenza della funivia dei Piani d’Erna, la partecipazione è gratuita.

Sabato 15 settembre sarà dedicato ai giochi e alle attività per bambini dai 3 ai 7 anni dalle 15 alle 16:30.

Sabato 21 e venerdì 28 alle ore 21 sarà la volta delle conferenze e gli approfondimenti a cura di Loris Lazzati e Laura Proserpio del gruppo Deep Space sul tema dell’universo e della vita nello spazio. Dopo le conferenze sarà possibile osservare gli oggetti del cielo con i telescopi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.deepspace.it.