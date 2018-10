VALMADRERA – Inizia sabato 27 ottobre, con uno spettacolo divertente ed ironico che ha già visto numerose repliche nei maggiori teatri Italiani la “Prima rassegna teatrale a Valmadrera”. “La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli” di e con Paolo Cevoli volto noto del piccolo schermo e le voci di Daniela Galli, Silvia Donati e Cristina Montanari. Regia di Daniela Sala, arrangiamenti musicali di Davide Belvis.

La Bibbia. Il Libro dei Libri. Il Best Seller dei best sellers. Da tutti conosciuto anche se, forse, non da tutti letto. Ma sicuramente, anche quelli che non l’hanno mai sfogliato, hanno loro stessi qualche nozione di Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e l’arca ecc… Paolo Cevoli vuole rileggere quelle storie come una grande rappresentazione teatrale dove Dio è il “capocomico” che si vuole rappresentare e far conoscere sul palcoscenico dell’universo.

Dio è il “Primo Attore” che convoca come interpreti i grandi personaggi della Bibbia. E forse anche ognuno di noi è protagonista e attore, e può scoprire anche l’ironia e la comicità di quella Grande Storia.

Tutti i posti sono numerati, è possibile acquistare on-line dal sito www.ideainpiu.it oppure presso la Parrocchia S’Antonio Abate di valmadrera nei giorni Lunedì e Martedì dalle 9,00 alle 12,30 dalle 17,30 alle 18,30; il Giovedì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Per tutte le informazioni: Idea in più Direzione e organizzazione 333/9363281