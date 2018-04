CASATESE – Ci saranno, per citarne alcuni, il professore di Pedagogia all’Università di Milano-Bicocca Raffaele Mantegazza, che nella sua conferenza rifletterà sulla possibilità di educare alla e attraverso la bellezza, e la scrittrice Paola Romagnoli, che a partire dal suo libro Le muse di Klimt racconterà il ruolo avuto dall’universo femminile nella vita e nell’arte del pittore austriaco.

E poi ancora Filippo Schillaci, autore de Il tempo interiore. L’arte della visione di Andrej Tarkovskij; due storytelling in compagnia di Simona Bartolena e Alessandro Pazzi, insieme nel raccontare Marcel Proust e i suoi artisti e I futuristi; la conferenza Un rintocco subacqueo. Poesia e musica nei “Mottetti” di Montale, tenuta dal maestro Massimo Mazza. Incontri, conferenze, workshop ed eventi, il tutto raccolto in un festival letterario che anche per questa seconda edizione vuole essere un percorso, un cammino lungo sentieri narrativi e, dato il tema scelto, artistici.

In programma dall’8 aprile all’8 maggio 2018, Iterfestival è la kermesse che per un mese porta in Brianza un cartellone di appuntamenti legati al mondo dell’editoria. Organizzato dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la collaborazione della Libreria Volante di Lecco, il festival vuole quest’anno puntare l’attenzione sul tema della bellezza, narrando, a partire dalla letteratura, l’arte in tutte le sue forme, dalla pittura alla musica, dalla poesia al cinema. Un racconto nel racconto, quindi, che di appuntamento in appuntamento farà scoprire, come recita il sottotitolo dell’imminente edizione, Il bello e le sue forme.

“Avviamo la seconda edizione del nostro piccolo festival letterario con molto entusiasmo – spiega Marta Comi, Presidente del Consorzio Villa Greppi – e sperando di soddisfare le aspettative e l’attesa che abbiamo generato con la prima. Abbiamo scelto un tema difficile e affascinante, che ci auguriamo raccolga l’interesse del pubblico. Voglio sottolineare – conclude – il grande lavoro degli uffici del Consorzio per questa edizione: un impegno straordinario che ci permette di proseguire il “viaggio” di iterfestival”.

Ormai consolidata la formula del Consorzio Villa Greppi: un cartellone che, come per tutte le altre rassegne culturali, si snoda attraverso i diversi luoghi del Consorzio, permettendo al pubblico di scoprire, o riscoprire, varie location del territorio, da Villa Patrizia di Sirtori alla Serra del Parco di Villa Filippini di Besana in Brianza.

