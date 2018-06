COLICO – La rievocazione storica “Il Fronte al Forte” in programma sabato 2 e domenica 3 giugno si arricchisce di motivi di interesse sempre nuovi.

Infatti alle 11 e alle 15 di ognuna delle due giornate saranno simulati dalla Guarnigione dei Rievocatori degli allarmi per attacchi aerei o allarmi per emergenza sanitaria.

Inoltre alle 20,30 del sabato e della domenica saranno proposte in centro, in piazza Garibaldi, tre sfilate di Rievocatori che andranno a rendere gli onori ai Caduti sul Monumento posto sul lungolago: due i picchetti (alle 12 di sabato 2 e domenica 3) e una sfilata con marcia e onori ai Caduti alle 21 (sabato 2).

Proprio per commemorare i caduti di tutti i fronti e di tutti gli Eserciti in guerra cent’anni or sono, da Forte Montecchio Nord alle 10,30 di sabato 2 giugno, Festa della Repubblica, si leverà il suono acuto e minaccioso della sirena dell’allarme antiaereo. Inoltre saranno esplose quattro salve di artifizi pirotecnici a simulare quattro salve d’artiglieria, sempre in onore dei caduti.

Questi due ultimi eventi (sirena e salve), saranno replicati, d’ora in poi, anche nella ricorrenza del sacrificio compiuto dagli alpini in ripiegamento a Nikolaiewka, nel secondo conflitto mondiale, celebrato a Colico con grande enfasi ogni ricorrenza di quel tragico ma eroico 26 gennaio 1943.

Sirena e salve risuoneranno a Colico anche ogni 4 novembre (festa delle Forze Armate e, quest’anno, centenario della vittoria nel primo conflitto mondiale) e 2 giugno (festa della Repubblica).

Il tutto in sintonia con il Comune di Colico. Il sindaco Monica Gilardi, infatti, tiene particolarmente a che non venga smarrita la memoria:

“Le nuove generazioni – spiega il sindaco di Colico – sono fortunatamente molto lontane da quei giorni e da quegli avvenimenti. Ma commemorare è importante per rendere onore alle persone che ci hanno permesso di poter vivere in pace, oggi, e per ricordare quelle immani tragedie che sfiorarono, nella Prima, o coinvolsero, nella Seconda guerra mondiale, anche la nostra comunità. Forte Montecchio Nord, in questo senso, è, insieme un monito e un invito a non dimenticare”.

Ricordiamo che in occasione della Rievocazione “Il Fronte al Forte” il forte sospenderà le visite guidate e l’accesso, previo pagamento del biglietto, sarà libero. In ogni stanza i visitatori troveranno le guide abilitate del Museo della Guerra Bianca che spiegheranno le sale e le dotazioni del forte mentre i rievocatori mostreranno i loro corredi.

La sera di Sabato 2 giugno i rievocatori sfileranno in Piazza Garibaldi per rendere poi gli onori ai caduti sul lungolago di Colico.

Per informazioni: +39 0341940322 oppure info@fortemontecchionord.it