LECCO – Antonio Caporaso in mostra con l’esposizione “Geometrie” presso il negozio “Ferrario e Aondio Design” di via Cairoli, 22 a Lecco.

Propenso a cogliere sollecitazioni creative provenienti da diversi ambiti culturali anche in apparente conflitto tra loro, l’artista rielabora la materia, naturale o artificiale, allo scopo di coniugare segni e sensibilità. La costante dei lavori è l’incontro/scontro tra elementi tipicamente artificiali e segni di natura accidentale. Tale processo è caratterizzato dalla ricerca di un delicato e poetico equilibrio tra i contrari, in un confronto dialettico tra natura e cultura. Una geometria essenziale della materia, un gioco per mantenere vigili i sensi e suscitare emozioni mediante un percorso dinamico e spirituale.

La mostra sarà visitabile dal 21 giugno al 5 luglio, dalle 9.30-12.30 e dalle 16 alle 19.