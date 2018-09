LECCO – Mancano meno di due settimane all’incontro con il Cardinale Angelo Scola, organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco in collaborazione con il Centro Culturale Alessandro Manzoni e con il sostegno della Camera di Commercio di Lecco, della Casa Editrice Solferino, del Centro San Nicolò, della Libreria Cattaneo e di Leggermente.

Martedì 9 ottobre presso l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, l’arcivescovo emerito di Milano presenterà la sua autobiografia “Ho scommesso sulla libertà”, edita da Solferino e scritta insieme al giornalista Luigi Geninazzi. A dialogare con il Cardinale e con il giornalista lecchese saranno Monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco, e Maria Laura Conte, direttrice Comunicazione Fondazione Avsi.

“Avevamo contattato il Cardinale Scola invitandolo a prendere parte a marzo all’edizione 2018 di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura che organizziamo dal 2010 – evidenzia il presidente di Assocultura Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – In quell’occasione, e vista l’impossibilità di inserire l’incontro nella rassegna di marzo, abbiamo colto l’opportunità di averlo nostro ospite per una serata a lui dedicata in autunno. Lo ringraziamo per la sua disponibilità, così come ringraziamo gli altri ospiti e i partner dell’incontro. Crediamo che la presenza del Cardinale possa essere un’opportunità da cogliere per ascoltare una voce autorevole, un testimone della vita del nostro Paese, un profondo conoscitore della società”.

“Nella sua intervista/autobiografia il cardinale Angelo Scola descrive “l’atteggiamento più che curioso dell’Innominato di fronte all’arrivo del cardinal Federigo Borromeo”, quel sentimento aperto e senza pregiudizi che porterà alla più clamorosa conversione del romanzo. Come Centro Culturale Alessandro Manzoni ci ritroviamo profondamente, e non solo per spirito di bandiera, in questa citazione manzoniana: perché speriamo che la serata con l’arcivescovo emerito Scola susciti in tutti la stessa curiosità umana, lo stesso desiderio di incontrare un cammino di vita – quello del cardinale – profondamente segnato e definito dall’avvenimento cristiano. Una scommessa della sua libertà – per parafrasare il titolo del libro – che ha condotto Angelo Scola a ricoprire un ruolo di primo piano nei movimenti giovanili cattolici e poi più in generale nella Chiesa, a livello pastorale, istituzionale ma pure teologico, in un rapporto sempre aperto e costruttivo con i mondi della cultura, della politica, della società in generale. Ci attende insomma una serata d’eccezione, nell’incontro con una straordinaria avventura umana e una profonda testimonianza di vita”, spiega. il presidente del Centro Culturale Alessandro Manzoni, Gianluca Bezzi.