MANDELLO – Vittorio Sgarbi, Flavio Oreglio, Andrea Vitali sono solo tre degli ospiti di grande rilievo di una manifestazione che si appresta al suo esordio a Mandello, il primo Festival della Letteratura che si terrà nella cittadina sul lago.

Dal 13 al 29 luglio, la rassegna, organizzata dal Comune insieme alla Pro Loco, Mandello diventerà la casa del libro, accogliendo incontri con autori di evidente notorietà, lasciando spazio anche a momenti di musica, con un concerto in programma, e all’arte.

Il 13 luglio saranno infatti inaugurate due esposizioni di pittori mandellesi: nel 15esimo della sua scomparsa, Mandello renderà omaggio ad Alessandro De Battista, con una mostra al palazzo comunale. Al taglio del nastro ci sarà la moglie Maria Chiara Rosa. “De Battista vive ancora nei ‘colori’ di Mandello. Per noi era importante che il Festival fosse aperto da chi ha vissuto il paese” ha commentato l’assessore alla Cultura, Luca Picariello.

Vale lo stesso per Tiziano Cantoni, “il pittore dello sport”, titolo che si è guadagnato nella sua carriera artistica e riflesso nelle trenta opere che troveranno spazio, nell’ambito del festival, nello spazio polifunzionale del Lido, sempre dal 13 luglio.

La letteratura è però la protagonista indiscussa dell’evento che vede alla direzione artistica Alberto Mojoli, già direttore di quattro edizioni del Festival della Cultura di Arcore e direttore dell’Enciclopedia d’Arte Italiana.

“Il festival non mi è stato semplicemente affidato, è stato costruito insieme all’amministrazione comunale, nella figura dell’assessore alla Cultura, Luca Picariello, che ha saputo travolgermi col suo entusiasmo e con la sua voglia di fare – ha sottolineato Mojoli – è la dimostrazione che tutto è possibile quando si è mossi da una reale volontà di creare”.

All’indomani dell’apertura, sarà la fotografa lecchese Sara Munari a presentare il suo libro “Be The Body be Boom”, il 14 luglio sarà la volta di Flavio Oreglio, che ha raggiunto la fama di pubblico con Zelig, a presentare il suo “Cabaret Perduto”.

Domenica 15 luglio, alle 18, spazio a Rosario Galatioto con il libro “La passerella”, e alle 19, incontro con l’autore Mimmo Locasciulli e “Come una macchina volante”.

Chiara Zappa aprirà la serata di venerdì 20 luglio, alle 18, con un tema d’attualità “Anime Fiere, resistenza e riscatto delle minoranze in Medio Oriente”, seguita alle 21 dallo scrittore bellanese Andrea Vitali e il suo libro “Nome d’Arte Doris Brilli”.

Gli incontri si svolgeranno in piazza Leonardo Da Vinci, dinnanzi al palazzo comunale, o in caso di maltempo all’adiacente teatro De Andre che ospiterà, tra l’altro, la sera di sabato 21 luglio il concerto dell’arpista Vincenzo Zitello, uno dei pochi musicisti in grado di suonare contemporaneamente due arpe; all’evento parteciperà l’artista Gaetano Orazio che esporrà una selezione di proprie opere nella sala consiliare del Comune.

Domenica 22 luglio, alle 18, è atteso a Mandello don Massimiliano Taroni, con il libro “Buon appetito, mangiando in compagnia dei santi del calendario e delle feste cristiane”.

Si passa alle settimana successiva, venerdì 27 luglio alle 21, con l’editore, poeta e aforista Alberto Casiraghy e il 28 luglio grande attesa per l’incontro a teatro con il critico d’arte Vittorio Sgarbi che presenterà il suo libro “Dal mito alla favola bella. Da Canaletto a Boldini”.

La chiusura del Festival, domenica 29 luglio, sarà affidata alla sfilata della compagnia Villasanta Medioevale con i suoi sessanta figuranti, vestiti con abiti tradizionali, che dall’area di Pra Magno percorreranno la zona di Mandello bassa per poi raggiungere la piazza del Comune, dove, alle 18, Luca Frigerio presenterà il suo libro “Medioevo Fantastico, fra draghi, santi e cavallieri”.

“Grandi nomi e attenzione al territorio – ha sottolineato l’assessore Picariello, intervenendo alla presentazione della rassegna – avremmo voluto proporre il festival già lo scorso anno ma i tempi non erano maturi. E’ un percorso che Mandello sta compiendo, a partire dalla sua partecipazione a Leggermente, arrivando ora ad un proprio festival letterario che siamo convinti saprà coinvolgere il pubblico”.