BELLANO – Nuova vita per il Circolo dei Lavoratori di Bellano: sabato, i locali di via Manzoni hanno riaperto le loro porte ai bellanesi. Un risultato importante per la cittadinanza lariana che è riuscita a riportare in vita lo storico circolo, chiuso dal 2003 per il degrado dell’immobile, oggi rimesso a nuovo.

Ad inaugurare il nuovo corso del circolo è stato il grande evento artistico curato da ArchiviVitali, l’associazione a cui il Comune ha assegnato la gestione del circolo e che ha portato a Bellano le opere di 33 artisti di importanza internazionale, tra cui Oliviero Toscani, Mario Botta, Jan De Vylder, Alik Cavaliere.

‘Lo strano colore del rosso’ è il titolo dell’evento che, come sottolineano dal Comune di Bellano, rappresenta “un significativo omaggio a nostro Maestro, Giancarlo Vitali, ispirazione ancora in mezzo a noi del nostro comune sentire di un’arte che si rappresentativa del bello”.