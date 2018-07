LECCO – Ha avuto un buon riscontro anche dal punto di vista culturale la Notte Bianca che si è vissuta sabato a Lecco, tra eventi in centro e aperture straordinarie dei musei.

Gli accessi registrati sono stati oltre 700, con 274 presenze al Palazzo delle Paure, dove ben 125 persone hanno visitato la mostra fotografica, con ingresso pagamento, dedicata al pescatore di immagini, Robert Doinsneau, per la quale ben 46 sono stati i partecipanti alla visita guidata organizzata, inclusa nel costo del biglietto di ingresso.

A Villa Manzoni sono state registrate 112 presenze, 120 al Palazzo Belgiojoso e 220 alla Torre Viscontea, dove rimane esposta e visitabile la mostra “Heart. La figlia del tempo”inaugurata il 6 luglio scorso. Di successo anche il laboratorio creativo organizzato al Palazzo delle Paure, per venti i bambini partecipanti: “Artisti per una notte! Forme e colori nuovi per le opere della Galleria d’Arte!”

“In occasione della Notte Bianca abbiamo voluto incentivare la fruizione dei nostri musei – sottolinea l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – con delle aperture straordinarie atte ad avvicinare ancora di più cittadini e turisti al nostro patrimonio artistico. Un obiettivo culturale per la nostra città che, come possiamo ben vedere dai numeri, è stato positivamente recepito. Tanti visitatori hanno infatti colto l’occasione di visitare sia le collezioni permanenti, sia le mostre temporanea, segno che la nostra città, a fronte della politica culturale promossa dall’amministrazione comunale, si sta avviando verso un riconoscimento evidente sul piano culturale”.

Ad agosto i musei non vanno in vacanza: nel corso del mese estivo per eccellenza tutti i poli museali cittadini rimarranno infatti aperti secondo l’orario ordinario e quest’anno, eccezionalmente, anche la Torre Viscontea sarà aperta e visitabile con la mostra “HEARTH. La figlia del Tempo”, il cui allestimento, programmato sino a domenica 29 luglio, è prorogato dal 31 luglio al 26 agosto.A breve sarà disponibile anche il catalogo online della mostra.

Infine, nel giorno di Ferragosto, mercoledì 15 agosto, è prevista un’apertura straordinaria di tutti i poli museali: Palazzo delle Paure, Villa Manzoni e Palazzo Belgiojoso resteranno aperti dalle 10 alle 18, mentre dalle 15 alle 18 sarà visitabile la Torra viscontea e la rispettiva esposizione.