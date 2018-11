LECCO – Con la proiezione del decimo film, “Il mistero di Donald C.” con Colin Firth, si è conclusa la rassegna autunnale de “I giovedì del Palladium” che era iniziata a fine settembre.

La rassegna ha superato la boa dei quattro anni, da quando il Palladium è rimasta l’unica sala di prima visione operativa in città, e ha offerto fino ad oggi 95 titoli con un buon ritorno di pubblico, quasi 300 la media degli spettatori in sala.

Molte le richiesta in ordine alla prossima rassegna invernale che offrirà 10 nuovi proposte (“Quasi nemici” il titolo di apertura) e che avrà inizio il 24 gennaio prossimo.

A partire dal 13 dicembre sarà possibile acquistare la nuova tessera/abbonamento, sempre a 30 euro per 10 film. Anche in questa caso una cinquantina di posti saranno riservati agli ingressi singoli (5 euro).

Da segnalare, infine, che la programmazione di prima visione a partire dal 30 novembre vedrà sullo schermo della sala di Castello “Bohemian Rhapsody” film incentrato sulla vita di Freddy Mercury, il carismatico leader dei Queen.