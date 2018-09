LECCO – Un lavoro che definisce il Cinema di prossimità, ridisegnando quelli che sono i confini di categorie critiche superate e confezionando una sorta di primo dizionario di film-makers e di film persi nell’oblio perché, in molti casi, mai distribuiti.

La regista lecchese Ilaria Pezone, docente presso l’Accademia di Brera e studiosa di cinema, porta a compimento con il suo libro “Il cinema di prossimità. Privato, amatoriale, sperimentale e d’artista” una ricerca analitica su uno spazio sinora lasciato vuoto dalla critica cinematografica.

Un volume edito da Falsopiano e che sarà presentato sabato 29 settembre alle 18 all’interno de La Libreria Volante di Lecco: evento speciale che si aggiunge alla ricca programmazione di settembre della libreria di via Bovara, la presentazione vedrà Massimo Ferrari, volto noto nel lecchese nonché fine conoscitore della settima arte, dialogare con la regista e autrice.

Un pomeriggio in cui sarà possibile avvicinarsi, quindi, al concetto di cinema di prossimità, idea che raccoglie in sé esperienze solo apparentemente lontane, come il cinema privato e quello underground: un testo, quello di Pezone, che riesce a tracciare un innovativo percorso trasversale che unisca cinema familiare e cinema sperimentale, mappando opere “che chiedono – si legge nella presentazione del libro – di essere guardate con occhi scevri da sovrastrutture, privi sia di significati intellettuali preconfezionati che della perversa brama contemporanea del divertimento a tutti i costi. Il cinema di prossimità va al nucleo pulsante delle cose, è cinema amatoriale nel senso etimologico, amoroso: domanda di essere esperito senza pregiudizi, fa tabula rasa dei vizi interpretativi, si mostra a cuore aperto offrendo porzioni di vita”.

Un’analisi complessa, difficile da circoscrivere e che comprende, come afferma la stessa autrice, documentari, opere di finzione, opere d’arte e home movies, confluiti in un lavoro che sperimenta, un po’ come fosse una nuova e differente storia del cinema, i diversi percorsi degli autori trattati.

“Un libro – conclude Serena Casini, titolare de La Libreria Volante – che aspettiamo, a cui Ilaria ha lavorato per dieci anni e che potrebbe segnare una svolta nella cinematografia”.

Per ulteriori informazioni: La Libreria Volante, via Bovara 30 – Lecco | t. 0341 1840524 | info@lalibreriavolante.it | www.lalibreriavolante.it.