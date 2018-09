MANDELLO – Sarà un autunno carico di appuntamenti, di cultura e spettacoli in quel di Mandello del Lario: sono in partenza le rassegne di cinema e di teatro al Teatro De André con un calendario ricco e per tutti i gusti.

Spettacoli, organizzati dalla Pro Loco, gestore del cineteatro, che affronteranno anche temi difficili, come il primo proposto, il 16 settembre con la proiezione di “Resilienza” il docufilm di Paolo Ruffini ispirato alla storia del giovanissimo Alessandro Cavallini, scomparso a soli 14 anni a causa di un tumore.

Il lavoro di Ruffini, abituato a farci ridere nelle sue vesti da comico, questa volta vuole fare riflettere il pubblico, intervistando i medici che operano con i piccoli pazienti degli ospedali, le cure e le difficoltà che affrontano i bambini oncologici, le speranze e il dolore delle loro famiglie. L’ingresso offerta libera e seguirà il dibattito con ospiti dell’Associazione ONLUS “Sui passi di Ale”.

La rassegna di cinema “Autunno 2018” avrà però il suo inizio ufficiale il 20 settembre con il primo dei sedici appuntamenti in programma, “L’ora più Buia” diretto da Joe Wright e incentrato sulla figura di Winston Churchill, da pochi giorni Primo ministro della Gran Bretagna alla prese con la decisione più difficile della sua vita: negoziare la pace con la Germania nazista o continuare la guerra.

L’abbonamento a tutti gli spettacoli della rassegna cinematografica è di 35 euro (30 per i soci Pro Loco) mentre l’ingresso singolo è di 5 euro.

LE PROIEZIONI

A novembre inizierà invece la Rassegna Teatrale, con sette spettacoli e volti noti del teatro e della televisione, che terranno compagnia ai mandellesi fino alle soglie della prossima estate. Il costo dell’abbonamento in questo caso è di 100 euro con prevendite disponibili fino al 21 ottobre. Fuori abbonamento sarà invece l’incontro con Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) a Mandello il 20 ottobre con il suo monologo “Fare un’anima” , con biglietto singolo al costo di 10 euro.

GLI SPETTACOLI

3 Novembre ore 21,00 Quattro donne e una canaglia con Marisa Laurito, Gianfranco D’Angelo, Barbara Bouchet, Corinne Clery e Nicola Paduano

1 Dicembre ore 21,00 Gala’ delle operette con Elena D’Angelo

19 Gennaio ore 21,00 Diario di un Violino con Saule Kilaite

16 Febbraio ore 21,00 Prestigi con Raul Cremona

2 Marzo ore 21,00 Donne nella mia vita con Claudia Penoni

6 Aprile ore 21,00 Divorzio all’Italiana con Laura Negretti, Antonio Grazioli, Gustavo la Volpe , Sacha Oliviero e Silvia Ripamonti

21 Maggio ore 21,00 Settanta voglia di ridere c’è con i Legnanesi