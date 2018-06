LECCO – Per il 4° anno consecutivo Lecchese Turismo Manifestazioni, in collaborazione con il coordinamento provinciale di Telethon Lecco e il Cinema di Bellano, propone Cinema in piazza… Garibaldi.

Si comincia alle 21.30 di mercoledì 13 giugno con una commedia tutta italiana “Mamma o papà?” è un film del 2017, regia di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Paola Cortellesi.

Il film narra la vicenda di Valeria e Nicola che hanno deciso di divorziare in maniera civile dopo 15 anni di matrimonio e due figli… Il resto è tutto da vedere e da gustare vista la presenza di questi due mostri sacri della commedia italiana. Ingresso libero.

Durante la serata saranno offerti anche i pop corn ad offerta libera e l’incasso verrà integralmente donato a Fondazione Telethon che si occupa di ricerca medico scientifica volta a sconfiggere le oltre 8000 malattie genetiche ad oggi conosciute.

IL PROGRAMMA COMPLETO