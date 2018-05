LECCO – Ieri sera, alla Fiera di Castello, è stato annunciato il vincitore del concorso grafico per il nuovo logo del Cinema Palladium, concorso indetto dai volontari della sala lecchese per “rinfrescarne” l’immagine, mandando in pensione – dopo ventiquattro anni! – il vecchio logo.

Il vincitore del concorso è stato Matteo Mastragostino, che è stato “ricompensato” con una serie di quaranta biglietti omaggio da sfruttare durante la stagione cinematografica 2018/19. Il vincitore – premiato da don Egidio Casalone – ha ricevuto la targa ricordo direttamente dall’architetto Simona Longhi, ideatrice del vecchio logo.

Nel progetto del creativo lecchese, una sintesi grafica della silhouette tondeggiante del cinema, opera dell’architetto lecchese Stefanoni. Al concorso hanno partecipato quasi settanta persone, compreso le sezioni di grafica dell’Istituto Fiocchi e della Casa degli Angeli.

Oltre al vincitore, sono stati premiati con dieci ingressi omaggio ciascuno gli altri tre finalisti del concorso: Stephan Salim, Zineb Faouzi e Lucia Motta. Tutti i partecipanti hanno ricevuto due ingressi omaggio come segno di ringraziamento per la partecipazione.