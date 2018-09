LECCO – Il Palladium si aggiudica una prima visione per il suo pubblico e nel week end propone l’ultima uscita della Disney Pixar “Incredibili 2”, il sequel del film uscito nel 2004 e che racconta le vicende di una simpatica famiglia di super eroi.

Segnaliamo che l’orario delle proiezioni di sabato è stato cambiato per venire incontro al pubblico più giovane e saranno ore 18,30 e ore 21,00. Tre le proiezioni previste per domenica.

Per info è possibile visitare il sito del cinema www.cinemapalladium.com, iscriversi alla newsletter o visitare il profilo Facebook, Twitter e Instagram della sala di Castello.

Nel frattempo ieri è iniziata la rassegna del giovedì con la proiezione de “Il filo nascosto” che ha riempito la sala di spettatori. Il prossimo appuntamento con un’allegra commedia francese dal titolo “C’est la vie”.