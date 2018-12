CIVATE – La tradizione di un Concerto che si ripete da 10 anni nel medesimo luogo, nel medesimo giorno, alla medesima ora.

Anche quest’anno Spirabilia terrò il concerto più sentito e importante dell’anno: “Il concerto di S. Stefano”, che si terrà il 26 dicembre, nella cripta del complesso romanico di S. Calocero in piazza Antichi Padri a Civate con inizio alle 17.30 (Ingresso Libero).

Infatti è da quando Spirabilia esiste che si tratta di un’evento fisso e ripetuto sempre nella splendida cornice della cripta del complesso di S.Calocero in Civate.

“Il 2018 – spiegano i componenti del gruppo – segna l’anno del decennale di attività e per questo è stato scelto di rivivere le stagioni e i festivals musicali organizzati in questo tratto di tempo e di rievocarli in musica, scegliendo brani estratti da questi eventi.

Le musiche scelte avranno quindi finalità descrittive ed evocative dei temi affrontati nelle produzioni Spirabilia dal 2009 al 2018. Inoltre, nel programma musicale, presenteremo le anteprime delle novità per il 2019: Il grande Tango e Spirabilia al Cinema”.