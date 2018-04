COLICO – L’Amministrazione comunale di Colico e il Museo della Guerra Bianca promuovono due serate davvero speciali aventi come oggetto il Forte Montecchio Nord e, più in generale, la Grande Guerra.

La prima serata, prevista per venerdì 4 maggio all’Auditorium Ghisla di via alle Torri (alle 21), è dedicata a Forte Montecchio e soprattutto agli eventi legati alla fine della Seconda Guerra mondiale sul territorio dell’Alto Lario. Per l’occasione sarà presentato il documentario realizzato dal regista Pierluigi Grosso “Montecchio L’ultima Fortezza” che fa del suo punto di forza una serie di interviste ai protagonisti di quei giorni che raccontano la realtà della Resistenza e della vita all’interno del forte, fino ai colpi di cannone sparati all’indirizzo dell’autocolonna che scortava Benito Mussolini.

Trovano spazio nel documentario le interviste a Vittorino Canclini, presidente del Cln e Alberto Orio, ultimo comandante del forte, ma anche altri protagonista come Moiana, Parolini e Bartesaghi.

Il documentario è stato ampliato e rivisto rispetto alla versione originale introducendo nuovi particolari e riprese anche grazie alla collaborazione dei rievocatori storici. Pierluigi Grosso ha realizzato diversi documentari che raccontano la storia locale sempre puntando sulla raccolta di testimonianze dei protagonisti mettendo così al centro il racconto in prima persona per narrare eventi, epoche e tradizioni.

La serata, a ingresso libero, sarà introdotta dal giornalista Marcello Villani con gli interventi del sindaco Monica Gilardi e del direttore responsabile di Forte Montecchio Stefano Cassinelli.

La seconda proposta è quella di sabato 5 maggio, sempre alle 21 all’Auditorium Ghisla: lo Spirabilia Quintet (Mauro Mosca al clarinetto; Aldo Spreafico al corno; Giulia Perego al flauto; Lorenzo Alessandrini all’oboe e Deborah Vallino al fagotto; voce narrante Davide Marranchelli), proporrà un concerto dal titolo “La Grande Guerra”. “Musica e poesia per ricordare” è il titolo di questo concerto che vuol far riflettere sulla tragedia conclusasi esattamente cent’anni fa e che fu il prologo della Seconda Guerra Mondiale.

Per informazioni sulla serata del 4 maggio: +39 0341940322 oppure info@fortemontecchionord.it

Per informazioni sul concerto del 5 maggio: +39 03413285421918 oppure spirabiliaquintet@yahoo.it