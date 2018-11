LECCO – Numerose le iniziative proposte dal gruppo astrofili Deep Space nel corso del mese di dicembre al Planetario civico di Lecco: conferenze, proiezioni e osservazioni astronomiche con telescopi per grandi e piccini.

Sabato 1 dicembre alle 10 Luigi Garlando dialogherà con l’astronomo Stefano Covino per presentare il suo libro Quando la Luna ero io. Sabato 1 e 15 dicembre alle 15 e alle 16.30 appuntamento con il sabato dei bambini, dai 3 ai 7 anni.

Domenica 2 e 9 dicembre le proiezioni in cupola “Il cielo di dicembre” e “Pleiadi, Iadi e M1: i gioielli del Toro”. Inoltre il Planetario durante le festività natalizie proporrà una serie di proiezioni, che si concluderanno il 6 gennaio, dal titolo La Stella di Natale: sotto la cupola il pubblico verrà condotto in un viaggio tra astronomia, storia e arte per spiegare uno dei più affascinanti misteri di ogni tempo.

Venerdì 7 alle 21 andrà in scena l’approfondimento dal titolo “Buchi neri, wormholes e universi paralleli” con Loris Lazzati del gruppo astrofili Deep Space, mentre venerdì 14 alle 21 Paolo D’Avanzo, astronomo dell’osservatorio di Merate, curerà un approfondimento su “Dove finisce l’Universo? Orizzonte delle particelle, sfera di Hubble e percezione di sorgenti extraluminali”. Dopo le conferenze sarà possibile osservare gli oggetti del cielo con i telescopi del gruppo astrofili.

“Si concludono gli appuntamenti per questo 2018 al Planetario Civico di Lecco, un anno ricco di appuntamenti, con approfondimenti di astronomi e studiosi, momenti di gioco e apprendimento per i più piccoli, con il sabato a loro dedicato, e i campus astronimici estivi e autunnali – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza.

Per questo Natale infine, da non dimenticare la proiezione a tema per far conoscere la genesi della stella più luminosa, la Stella di Natale”.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.deepspace.it.