LECCO – Tutto pronto per la stagione concertistica corale a supporto di Telethon che prenderà il via sabato 3 novembre con il primo appuntamento in calendario nella Chiesa Spirito Santo di Valmadrera dove si terrà la rassegna “Canti e incantamenti della montagna”.

“Ormai da anni sul nostro territorio i cori gareggiano per partecipare alla consolidata maratona Telethon provinciale – spiega Michele Casadio direttore Artistico del Coordinamento provinciale Telethon Lecco – Con grande orgoglio si può ammettere che le eccellenze corali ormai stiano scrivendo delle pagine importanti assieme a U.I.L.D.M. e a Telethon Lecco non solo per quanto concerne le cifre raccolte ma proprio per la qualità artistica delle serate proposte. Possiamo dunque offrire non solo dei momenti di riflessione attorno ai temi sui quali lavoriamo come associazione giorno dopo giorno, come ci ricorda sempre nei suoi interventi il nostro presidente sezionale U.I.L.D.M. Gerolamo Fontana, ma garantire al pubblico delle performance musicali travolgenti. Questo accade da molto, indipendentemente dal genere musicale interpretato. Incassi record, che testimoniano l’importanza dell’evento musicale sul territorio, marchiato Telethon, e la generosità delle persone”.

Il Direttore Artistico Casadio aggiunge: “Acccanto al mio lavoro di organizzazione segnalo e ringrazio due direttori fondamentali che mi supportano sul lato artistico, Maria Grazia Riva e Riccardo Invernizzi. E’ bello inoltre sapere che incontreremo eventi che ci porteranno sul volo di armonie lontane, di lingue diverse, capaci però di incrementare e far crescere la nostra sensibilità, come le serate di canto gospel e spiritual che non mancheranno neanche quest’anno durante i molti concerti della maratona, i momenti dedicati alla musica sacra e profana antica, per rinvigorire le pagine della nostra conoscenza, così come non mancano mai nella nostra progettualità le sorprese. A questo proposito è per me un grande onore comunicare ufficialmente la conferma del concerto del 17 novembre prossimo, nella parrocchiale di Barzio dove ospiteremo il Coro Cantering di Roma diretto dal M° Dodo Versino”.

Quindi conclude: “Niente di tutto ciò sarebbe possibile senza il coordinatore provinciale di Telethon Renato Milani col quale i progetti creativi si tramutano sempre in eventi di grande successo, e di tutti gli enti e le parrocchie che ospiteranno le serate. Un doveroso pensiero di riconoscenza è d’obbligo nei confronti di tutti i Maestri dei cori che interverranno”.

Di seguito le date della Stagione Concertistica:

3 NOVEMBRE ore 21

Chiesa Spirito Santo – Valmadrera

Rassegna “Canti e incantamenti della montagna”

III EDIZIONE SPECIALE “LEONARDO BALDINU”

Allievi Scuola Musicale Todeschini , Coro Grigna A.N.A. Lecco, Coro Valsassina, I Vous de la Valgranda

17 NOVEMBRE ore 21

Chiesa S. Alessandro – Barzio

Coro Cantering di Roma in Concerto

25 NOVEMBRE ore 21

Chiesa S. Giuseppe al Caleotto – Lecco

“Amen. La certezza della Fede”

Coro Siyahamba, Gruppo Corale Melos, Vocis Musicae Studium

8 DICEMBRE ore 21

Chiesa di San Grato – Malgrate

“Concerto dell’Immacolata Concezione”

Coro San Giorgio, Coro Vandelia

14 DICEMBRE ore 21

Teatro San Lorenzo di – Mandello del Lario

“Concerto di Natale”

Coro Sol Quair