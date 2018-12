LECCO – Grande occasione a Lecco di poter ammirare il Balletto di Milano in una delle sue più apprezzate produzioni. Domenica 2, arriva infatti al Cenacolo Francescano “La vie en rose”, pièce coreografica creata nel 2010 per essere dedicata, anche se arricchita da brani di altri famosi interpreti della canzone francese, a Charles Aznavour.

Rappresentata in tantissimi teatri e paesi, dalla Francia al Marocco, Russia, Spagna suscitando sempre ed ovunque grande emozione, oggi assume un altro significato perché l’ultimo degli chansonniers se n’è andato. Intenso e volitivo, un faro per alcuni, un mito per tutti, il grande Charles Aznavour lascia un grande vuoto, ma anche un’eredità immensa: le sue canzoni, successi indimenticabili.

La Bohème, Toutes les visage de l’amour, Les comédiens, Hier encore, Sur la table sono solo alcuni dei brani presentati in quest’omaggio speciale all’immenso artista, traducendo i suoi testi poetici in danza per restituire un lavoro coreografico estremamente coinvolgente.

Sul palcoscenico vanno in scena le storie di tutti i giorni, storie che parlano d’amore e di amicizia, di solitudine e di felicità… Storie di vita. E così, accompagnato dalla sua straordinaria voce anche il pubblico sogna e si diverte, si stupisce e si emoziona, anche se d’ora in poi con un pizzico di nostalgia perché lui, il gigante della canzone francese non c’è più. La prima parte si chiude con la sua canzone Dans tes bras che, nel sottofondo musicale, evoca ed anticipa quel ritmo ossessivo e inconfondibile del Bolèro di Ravel a cui è dedicata la seconda parte.

Il dirompente e celeberrimo brano del compositore francese ha ispirato l’esclusiva versione per il Balletto di Milano. Qui il Bolèro non è infatti solo gioco di seduzione, ma nascita, attrazione verso un’essere simile e moltiplicarsi di incontri. Al famoso crescendo musicale, fa eco il crescendo coreografico, energico e vitale che culmina in un finale sensazionale.

Info e prenotazioni biglietti: 3478779384

Apertura vendite presso il botteghino del Teatro da un’ora prima dello spettacolo

biglietteria online: www.ballettodimilano.com