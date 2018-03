ESINO – Dopo aver ospitato il raduno mondiale di Wikipedia nel 2016, Esino Lario si propone come “centro del sapere” organizzando per il 30 giugno 2018 la prima edizione di TEDxEsinoLario, focalizzato sul tema del “riuscire a cambiare”.

Il piccolo comune di montagna in provincia di Lecco diventa quindi sede della conferenza nota a livello internazionale (TEDx) con eventi in tutto il mondo e che in Italia è organizzata anche a Como, Roma, Milano, Varese, Trento e Bergamo.

“Riuscire a cambiare” è il tema scelto per questa prima edizione dell’appuntamento di Esino. L’evento sarà in italiano, si svolgerà al Cine-teatro Val d’Esino, ristrutturato in occasione di Wikimania, e sul palco dell’evento saliranno 9 relatori che racconteranno la propria idea di come si può vivere il cambiamento, a tutti i livelli.

Chiunque può proporsi come relatore di TEDxEsinoLario e da oggi si raccolgono le candidature. Chi vuole raccontare la sua idea su come si può riuscire a cambiare o la sua storia su come è riuscito o riuscita a cambiare può inviare la propria proposta. L’unico limite sono i 12 minuti di tempo riservati a ogni relatore.

Per candidarti compila il modulo online che trovi sul sito di TEDxEsinoLario https://www.tedxesinolario.com entro il 12 aprile 2018.

“Mentre Wikimania era una conferenza specialistica, in inglese e indirizzata alla comunità di Wikipedia e dei progetti Wikimedia, vogliamo che TEDxEsinoLario sia qualcosa di diverso – spiega Iolanda Pensa, responsabile generale di Wikimania Esino Lario e promotrice di questo nuovo progetto affiancata da David Mammano nel ruolo di co-organizzatore.- Sarà un evento in italiano, pensato per un pubblico del territorio e capace di nutrire una riflessione su aspetti della vita che parlano a ciascuno di noi, che possono essere i più vari: il dialetto, il corpo, i boschi, i sentieri, i musei e molto altro”.

Diversamente da Wikimania che era un evento eccezionale, difficilmente ripetibile, TEDxEsinoLario potrà continuare nel tempo. Ai TEDx organizzati nel mondo hanno preso la parola scienziati, docenti, divulgatori scientifici, performer, amministratori delegati, artisti, persone comuni e personalità del territorio e nazionali.

L’evento si svolgerà sabato 30 giugno 2018 dalle 15 alle 18. I biglietti per poter partecipare all’evento saranno messi in vendita esclusivamente online a partire dal 21 maggio sul sito dell’evento https://www.tedxesinolario.com e su Eventbrite. Chi non riuscisse ad acquistare il biglietto potrà iscriversi alla lista d’attesa.