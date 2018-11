ERBA – “Fanàiman” è uno dei suoi motti preferiti, quello che meglio rappresenta l’operosità brianzola. In tantissimi, erbesi e non, associano il detto dialettale al volto di Corrado Dugo, in arte Konrad – Il Brianzolo, e ai suoi esilaranti video in cui descrive con sapiente ironia la Brianza e i suoi abitanti.

Indimenticabili, per citare le sue ‘clip’ più famose, “Il brianzolo in ferie”, “Il brianzolo in Valtellina”, “Il brianzolo e la neve”. Ma sulla sua pagina Facebook (Konrad – Il Brianzolo) e quella Youtube potrete davvero sbizzarrirvi e, perchè no, ritrovarvi inconsapevolmente in uno dei suoi ritratti del tipico brianzolo.

Dopo aver conquistato il web Corrado Dugo approderà in libreria con il suo primo libro, “Dieci comandamenti per una vita da Brianzolo”. L’opera, edita da Gwmax, verrà presentata pubblicamente venerdì 30 novembre alle ore 19 presso la Libreria di Via Volta.

Un libro che nasce ‘dal teatro’ come ha avuto modo di raccontarci lo stesso Konrad: “Mi ero messo a scrivere uno spettacolo teatrale, non dico stile Crozza ma vicino, per intenderci. Man mano che andavo avanti però mi sono reso conto che non era la forma di scrittura che più rappresentava il mio intento. Scrivere mi è sempre piaciuto, così ho iniziato a farlo a modo mio e nel giro di un mese e mezzo è nato il libro. Il titolo? Bè, è arrivato subito: Dieci comandamenti per una vita da brianzolo. In pratica 120 pagine, suddivise in dieci capitoli, ho raccolto comportamenti, valori, principi e frustrazioni del brianzolo. In questi dieci comandamenti c’è tutta una vita, che già racconto nei miei video ma che ho cercato di approfondire”.

Senza dimenticare la Sicilia, seconda terra natale di Corrado: “Il paragone con la Sicilia, agli antipodi della Brianza, c’è sempre – ha spiegato l’autore – nel libro troverete entrambe le mie nonne, da un lato Angioletta, del lago di Lugano, dall’altra Lucia, di Siracusa. Il confronto Brianza-Sicilia emerge soprattutto nei capitoli dedicati al mondo femminile, che riguardano la gestione della casa, la cucina. Ma non solo: il rapporto è indagato anche quando parlo di atteggiamento. Così ho deciso di intitolare un capitolo col detto brianzolo ‘vula bass e schiva i sass’: i veri brianzoli sanno cosa intendo!”.

Con il suo libro (“dedicato ai nonni ‘terroni’ e a quelli brianzoli” cit.) Konrad cerca di mandare un messaggio: “Fare capire come si vive in Brianza. Ho scelto la scrittura e il libro perché mi sembrava la maniera più penetrante di trasmettere il mio modo di vedere e come nasce il mio punto di vista su quello che racconto. Non voglio solo raccontare gli altri, ma anche sorridere e fare riflettere, dietro le righe c’è anche una certa filosofia di vita. La morale del libro alla fine è questa: la vita da brianzolo? L’abbiamo scelta, non possiamo scappare!” ha detto sorridendo.

In attesa di trovare il libro nelle librerie della Brianza (tutte le info a breve sulla pagina facebook) Konrad guarda anche al futuro: “Ho diversi progetti – ci dice – mi piacerebbe iniziare a fare video sui brianzoli all’estero. Penso anche alla Televisione, che resta la mia grande passione…ma tempo al tempo!” ha concluso.